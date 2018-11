La Fiorentina non sa più vincere

(Fotogramma)

Arriva un altro stop per i viola. Frosinone-Fiorentina, anticipo della 12esima giornata di campionato, finisce 1-1. Delusione per la squadra di Pioli che era riuscita a trovare il vantaggio all'inizio della ripresa con colpo di testa di Benassi ma è stata gelata all'89', a un minuto dallo scadere, da un siluro tirato da 25 metri da Pinamonti. I 3 punti restano così un miraggio per la Fiorentina che nelle ultime 5 giornate conta 4 pareggi e una sconfitta.

C'è amarezza nelle parole di Pioli che ai microfoni di Sky Sport dice: "Abbiamo commesso troppi errori. Se lasci queste partite aperte, può capitare di perdere punti - sottolinea l'allenatore della Fiorentina - ma non posso rimproverare nient'altro ad una squadra che ha tirato 21 volte in porta e creato 8 occasioni da gol. Tuttavia - aggiunge -, basta una disattenzione per rovinare tutto". "Un vero peccato non aver vinto", conclude.