Il Parma espugna Torino

Immagine d'archivio (Fotogramma/Ipa)

Il Parma torna al successo battendo 2-1 il Torino in trasferta. La sfida valida come anticipo della 12esima giornata del campionato di Serie A, disputata allo stadio Olimpico-Grande Torino, si decide nel primo tempo: gialloblù in vantaggio con Gervinho al 9', al 25' il raddoppio dei ducali con Inglese, al 37' granata in gol con Baselli.

Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime 3 giornate il Parma torna dunque alla vittoria, la quinta in stagione, salendo in classifica a 17 punti, gli stessi del Torino che vede così chiudersi una striscia di sei risultati utili consecutivi.