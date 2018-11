Hamilton trionfa, alla Mercedes il Mondiale costruttori

(Afp)

Lewis Hamilton ce la fa. Il pilota della Mercedes è primo a Interlagos per il Gran Premio del Brasile davanti a Max Verstappen che, subito nei primi giri ha dato del filo da torcere alle due Ferrari, ma è stato penalizzato mentre era in testa nel doppiaggio della Force India di Ocon. Terzo Raikonnen. Niente podio per Ricciardo, che era partito bene, ma non va oltre il quarto posto. Quinto Bottas su Mercedes, sesto Vettel, mentre Leclerc si deve accontentare di un settimo posto. Fine stagione da dimenticare, solo con un terzo e sesto posto per il Cavallino, mentre la Mercedes va alla grande e si laurea 'matematicamente' con il titolo costruttori per la quinta volta. La prossima gara, l'ultima dell'anno, tra due settimane ad Abu Dhabi.