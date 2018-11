Tegola Roma, Manolas ko

(Afp)

Roma in ansia per Kostas Manolas. Ieri sera il 27enne difensore greco ha dovuto interrompere il match giocato con la sua nazionale contro la Finlandia a causa di un infortunio. I primi accertamenti parlano di un problema di lieve entità alla caviglia, per il quale resta comunque in dubbio per i prossimi impegni dei giallorossi contro Udinese, sabato 24, e Real Madrid, martedì 27. Manolas farà rientro domani nella Capitale.