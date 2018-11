Scintille tra Cavani e Neymar

Edinson Cavani e Neymar (AFP)

Scintille tra Edinson Cavani e Neymar durante l'amichevole tra Brasile e Uruguay, vinta dai verdeoro per 1-0 con un gol su rigore proprio di O'Ney. Il nuovo episodio ad alta tensione tra i due attaccanti, compagni di squadra al Paris Saint-Germain ma ormai da tempo in conflitto, è andato in scena nel finale del match giocato all'Emirates Stadium di Londra.

Cavani si è trovato a rincorrere Neymar sulla corsia sinistra e non è andato per il sottile: entrata durissima, subito punita dall'arbitro con il cartellino giallo. Dopo le proteste con il direttore di gara, il bomber uruguaiano si è avvicinato a Neymar per aiutarlo a rialzarsi e rispondendo poi con un commento a muso duro alla reazione stizzita del brasiliano.