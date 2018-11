Impresa di Molinari, è il numero 1 d'Europa

(Afp)

Ancora una grande impresa di Francesco Molinari in una stagione che lo ha consacrato ai vertici mondiali: ha infatti vinto anche la Race To Dubai, ossia l’ordine di merito che ha designato il miglior giocatore continentale, primo italiano a riuscire nell’impresa.

Il DP World Tour Championship, ultimo evento stagionale dell’European Tour e delle Rolex Series, che si sta svolgendo al Jumeirah Golf Estates (par 72) di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, non è ancora terminato, e Molinari è 26° nella classifica provvisoria con 282 (68 73 70 71, -6), ma l’azzurro non può più essere superato nella money list dopo che l’unico suo avversario, l’inglese Tommy Fleetwood, ha chiuso in 16ª posizione con 278 (-10).

''Un'impresa stellare''. Da Dubai il Presidente Federgolf Franco Chimenti celebra il successo di Molinari. ''Una vittoria inimmaginabile. Mi sto godendo dal vivo questo trionfo. Presto Chicco sarà in Italia a godersi i riconoscimenti del Coni e di tutto lo sport italiano'', aggiunge Chimenti.