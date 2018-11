Niente Final Four per l'Italia

(afp)

Una bella Italia non basta a spezzare l'incantesimo di San Siro. Gli azzurri dominano ma il match di Nations League contro il Portogallo finisce 0-0. La maledizione del Meazza cancella così una volta per tutte le speranze per gli uomini di Mancini di qualificarsi per la Final Four della nuova competizione europea per nazionali. Le occasioni per l'Italia non mancano ma il gol non arriva. Sul finale gli azzurri rischiano per un tiro dal limite di Carvalho ma ci pensa Donnarumma a evitare la beffa. I lusitani festeggiano. Saranno loro ad andare alle Finals di Nations League.

Il ct azzurro non nasconde la delusione nel post partita. "Nel calcio segnare è un particolare importante - dice Mancini, come riferisce Sky Sport - Abbiamo giocato una buona partita, il primo tempo è stato dominato. Nel secondo tempo c'è stato un calo ma era normale, non potevamo fare tutta la partita nella loro metà campo. Abbiamo avuto delle occasioni, purtroppo non abbiamo segnato. Questa gara però - sottolinea - rappresenta un passo avanti, il Portogallo è una grande squadra". Insomma niente Finals, ma l'Italia c'è.