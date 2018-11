Floersch 11 ore sotto i ferri

(Fotogramma)

E' durata 11 ore l'operazione alla settima vertebra cervicale alla quale è stata sottoposta oggi Sophia Floersch in seguito al grave incidente di ieri nel corso del Gp di Macao di F3. Il papà della 17enne tedesca, Alexander Floersch, ha detto alla Dpa che la figlia "trascorrerà la notte in terapia intensiva e che per fortuna il midollo spinale non è stato danneggiato. L'operazione è andata bene ed è stata volontariamente lenta per evitare rischi".