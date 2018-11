Italia-Usa all'ultimo respiro, 1-0 sul recupero

(Foto Afp)

L'Italia si impone 1-0 nell'amichevole di Genk contro gli Stati Uniti nel recupero con una bella rete di Politano. Diverse le occasioni per gli azzurri di Mancini che però non erano riusciti, nonostante la grande mole di gioco, a mettere la palla in rete, a decidere la sfida però poco prima del fischio finale ci ha pensato l'attaccante dell'Inter da poco entrato in campo.

Mancini fa diversi esperimenti con la speranza di veder crescere la sua nuova Italia e a livello di gioco ha avuto molte risposte. Per l’occasione lascia in campo solo 4 titolari dello schieramento base (Bonucci, Verratti, Barella e Chiesa) dando una chance dal 1’ a Sirigu, De Sciglio, Acerbi, Emerson Palmieri, Sensi, al debutto, Berardi e Lasagna, tra i protagonisti dell'attacco azzurro.