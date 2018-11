'Inammissibile' ricorso per multa a Dzeko

(Fotogramma/Ipa)

La Prima Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha considerato 'inammissibile' il ricorso in appello, avanzato dalla Roma contro le sanzioni dell’ammonizione e dell'ammenda di 2mila euro inflitte all'attaccante giallorosso Edin Dzeko in seguito a una presunta simulazione nell'incontro del 28 ottobre tra Napoli e Roma.