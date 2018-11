Infortunio dopo il tumore, Elena Fanchini in lacrime

(Foto Fotogramma)

Elena Fanchini è in lacrime. Nel video postato su Instagram, l'azzurra, che dopo aver vinto la sua battaglia contro il tumore che l'aveva colpita l'anno scorso, era riuscita a tornare sugli sci, racconta della sua caduta durante un allenamento di Super-G a Copper Mountain. Ora, a 33 anni, il suo futuro sembra di nuovo davvero incerto, con l'ipotesi ritiro in ballo.

"Tre giorni fa sono caduta, la caduta è stata molto brutta e non ho buone notizie, ho riportato la frattura della testa del perone e una lieve frattura del piatto tibiale della gamba sinistra e anche al pollice della mano sinistra, domenica rientrerò in Italia e lunedì sarò a Brescia per ulteriori esami, farò una tac e una risonanza anche per controllare i legamenti del ginocchio sinistro", racconta la 33enne nel video. "E' stata una grande batosta perché avevo iniziato, ci ho creduto tantissimo, sono contenta di essere tornata per questi cinque giorni", ha aggiunto. "Il peggio è passato comunque, sono riuscita a superare la malattia, anche se per soli 5 giorni ho sciato, ed ho raggiunto il mio obiettivo, che era quello di guarire, grazie a questo sport e alla passione ci sono riuscita", ha concluso la sciatrice chiudendo il suo post con un "grazie a tutti" e una sua foto sorridente.