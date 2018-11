Malore per Mazzarri, tecnico costretto a stop

(Fotogramma/Ipa)

Malore per l'allenatore del Torino, Walter Mazzarri. A comunicarlo è stata la società granata che ha sottolineato come il tecnico toscano, dopo aver avvertito ieri un malore di breve durata, si è "prontamente ripreso". In accordo con lo staff medico, il club ha deciso "a scopo prudenziale" di svolgere ulteriori approfondimenti, per questa ragione il tecnico "dovrà sospendere temporaneamente l’attività sportiva fino al completamento degli esami".