Brignone trionfa nello slalom gigante

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Federica Brignone vince il gigante di Killington, negli Stati Uniti, valido per la Coppa del mondo femminile. L'azzurra, dopo aver chiuso col secondo tempo la prima manche, si impone col crono di 1'51''33 davanti alla norvegese Ragnhild Mowinckel,+0''49, terzo gradino del podio per l'austriaca Stephanie Brunner, +0''78. "E' un successo che mi lascia molto soddisfatta, era una tappa con pista facile e distacchi minimi, dove riesco a fare meno la differenza. Nonostante tutto ho attaccato ma l'errore commesso nella seconda manche pensavo mi costasse molto, invece non è stato così". "Mi hanno aiutato molto le due settimane di allenamento a Copper Muntain, sono entrata in bolla facendo discesa e supergigante, mi sono accorta che andavo forte, spero di continuare così. In questo momento penso soltanto a sciare ed è una bella sensazione, sono serena e tranquilla perché mi sto divertendo, scorre l'adrenalina giusta", prosegue l'azzurra. "In gigante sembra che le cose stanno andando molto bene, spero di provare le stesse sensazioni nella velocità per ottenere qualche risultato, in supergigante ci sono riuscito, adesso voglio riuscirci anche in discesa".

Con la vittoria di oggi la 28enne valdostana balza in testa alla classifica di specialità con 180 punti scavalcando la francese Tessa Worley, che aveva vinto a Soelden e a Killington si è dovuta accontentare del quinto posto. Mikaela Shiffrin, idolo di casa, non è riuscita a salire sul podio, ma la quarta posizione la consente comunque di restare al comando della classifica generale di Coppa del mondo con 205 punti, proprio davanti alla Brignone. Per quanto riguarda le altre azzurre che hanno preso parte al gigante statunitense, Marta Bassino ha chiuso al'undicesimo posto con un ritardo di 1''15 dalla Brigone. Quattordicesima Irene Curtoni, +1''30. Non si sono qualificate alla seconda manche Elena Curtoni e Karoline Pichler, così come Francesca Marsaglia e Roberta Midali che non hanno portato a termine la propria prova.