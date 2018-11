Abu Dhabi, trionfo Hamilton

Lewis Hamilton (AFP)

Lewis Hamilton trionfa ad Abu Dhabi e chiude in bellezza il Mondiale 2018 di Formula 1. Il campione del mondo della Mercedes dopo avere conquistato la pole position domina anche l'ultima gara dell'anno sul circuito di Yas Marina, centrando così l'undicesimo successo sulle 21 gare in calendario.

L'inglese, cinque volte iridato in carriera, precede al traguardo il tedesco Sebastian Vettel, secondo con la Ferrari. Il podio è completato dalla Red Bull dell'olandese Max Verstappen, terzo davanti al compagno di squadra Daniel Ricciardo. Quinto Valtteri Bottas con l'altra Mercedes, mentre Kimi Raikkonen chiude la sua avventura in Ferrari con un ritiro per un guasto elettrico al settimo giro.



Il finlandese 39enne, che il prossimo anno correrà con la Sauber, si consola almeno in parte con il terzo posto finale nella classifica iridata alle spalle di Hamilton e Vettel. La gara di Abu Dhabi segna anche l'addio alla Formula 1 dopo 17 anni dello spagnolo Fernando Alonso (McLaren), che ha chiuso la gara in undicesima posizione.