Keita show, l'Inter riparte

(Afp)

Pazza Inter, super Keita. I nerazzurri tornano a vincere con un sonoro 3-0 sbranando il Frosinone a San Siro e agganciando momentaneamente il Napoli al secondo posto a quota 28 punti, in attesa della sfida dei partenopei contro il Chievo. Gli 11 di Spalletti non deludono e dopo la rete decisiva messa a segno nel primo tempo da Keita Balde al 10', i nerazzurri raddoppiano con la girata di testa di Lautaro Martinez al 57', il suo secondo gol in campionato. Ma lo show viene trainato da Keita, che chiude la gara all'82, siglando la sua prima doppietta con la maglia nerazzurra. I ciociari, dal canto loro, non fanno passi avanti e rimangono ancorati a 7 punti. Il match termina 3-0 per i padroni di casa.

Soddisfatto il ct Spalletti: "Un'ottima prestazione, l'Inter ha giocato un calcio frizzante - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Oggi ci volevano calma e capacità di tenere palla in sicurezza, per non andare in difficoltà sulle loro eventuali ripartenze" Quanto a Keita, "quello che mi interessa di più - ha sottolineato Spalletti - è che sia rimasto in partita, nelle condizioni di poter dare una mano alla squadra sia in fase di possesso che quando attaccavamo in verticale. Lui ha anche giocate 'cattive', in cui può essere 'sfacciato' e mostrare le proprie qualità".