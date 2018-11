Ancelotti: "Se non passiamo il girone siamo c..."

(Fotogramma)

Poche parole ma dritte al punto. L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti dice alla vigilia del match di Champions League contro la Stella Rossa Belgrado. "Siamo la sorpresa del girone, ancora di più se passassimo - ha detto il tecnico -, se non lo facessimo invece saremo dei c.... A questo punto mi sbilancio: se non passiamo siamo dei c....". "Domani (mercoledì) credo non si deciderà niente, ma ci giocheremo tutto all'ultima giornata perché è un gruppo molto equilibrato. Contro la Stella Rossa sarà una gara di fondamentale importanza, ma non credo decisiva. Le prime 4 partite ci posizionano bene in un gruppo sulla carta quasi impossibile, ora serve la ciliegina su una torta ben costruita". Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, fotografa così la situazione, estremamente equilibrata, del gruppo C di Champions League, che vede gli azzurri in vetta con 6 punti, insieme al Liverpool, con Psg e Stella Rossa rispettivamente a quota 5 e 4. "Non dobbiamo pensare all'altra partita tra Psg e Liverpool ma concentrarci esclusivamente sulla sfida con i serbi - conclude Ancelotti -. Domani sfidiamo una squadra che è stata sottovalutata, forse perché nelle ultime due trasferte ha perso nettamente ma ha vinto con merito con il Liverpool e può giocarsi la qualificazione. Mi aspetto una squadra ordinata, organizzata che punterà sul contropiede. Hanno un'identità chiara e definita, per vincere bisognerà attaccare bene e difendere bene perché non si giocherà ad una porta".