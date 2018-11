Totti entra nella Hall of Fame

(Fotogramma/Ipa)

Francesco Totti è entrato ufficialmente a far parte della Hall Of Fame della Roma. Il fuoriclasse di Porta Metronia è diventato il 28esimo giallorosso, il primo per decisione diretta della società, a fare il suo ingresso nella prestigiosa galleria di campioni in una cerimonia svolta sotto la Curva Sud di uno stadio Olimpico strapieno e traboccante amore nei confronti del suo simbolo, nell'immediata vigilia della sfida di Champions League Roma-Real Madrid.

All'ex capitano della Roma, visibilmente commosso, è stata consegnata una maglia sartoriale della Hall Of Fame da altre due leggende del club: Paulo Roberto Falcao e Bruno Conti. "E' un giorno significativo e importante, essendo romano, romanista, capitano, è stato un privilegio -ha detto Totti-. E' una cosa difficile da descrivere, davanti a questo pubblico è sempre emozionante. La cosa più bella è rimanere uniti, sono tutti fratelli e sorelle per me. Li amo veramente. Loro sono nella mia hall of fame. Ho voluto sposarla questa hall of fame, l'ho sempre voluto". Prima di congedarsi dal suo pubblico ha compiuto un giro di campo con la maglia in mano.

La maglia è stata realizzata dal sarto Mario Calvo, sul petto è ricamata la scritta 'AS Roma Hall of Fame', sulla schiena il cognome del giocatore e sulla manica destra l'anno di elezione. Per ciascun membro della Hall of Fame vengono prodotti due esemplari, uno va al calciatore eletto, l'altro rimane alla Società ed è destinato al futuro museo nello Stadio della Roma.