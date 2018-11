La Juve vola agli ottavi

(Afp)

La Juventus vola agli ottavi di finale con un turno di anticipo. I bianconeri di Mr. Allegri passano sul Valencia grazie a un gol di Mandzukic al '59, frutto di un assist incredibile di Cristiano Ronaldo. Per il primato nel gruppo H, però, c'è ancora da temere: la vittoria in extremis ieri sera del Manchester United costringerà infatti gli juventini alla supremazia sullo Young Boys per mantenere il primo posto. I bianconeri dovranno quindi imporsi tra due settimane in Svizzera o almeno sperare che lo United non raggiunga i tre punti.