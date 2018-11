La Roma crolla all'Olimpico

(Fotogramma /Ipa)

Nel giorno della commovente cerimonia per l'ingresso di Francesco Totti nella Hall of Fame della Roma, i giallorossi crollano all'Olimpico contro il Real Madrid. Gli undici di Di Francesco incassano infatti una sconfitta pesante, comunque matematicamente qualificati agli ottavi di finale di Champions grazie al vantaggio del Viktoria Plzen contro il Cska Mosca. Buono il primo tempo, che termina con una incredibile occasione sprecata da Under a un passo dal gol.

Il crollo arriva nel secondo, quando la Roma si spegne e a pochi minuti dall'inizio subisce il goal di Bale. A sancire le difficoltà in campo, al '59 ecco il raddoppio del Real con rete di Vazquez. E per i giallorossi la Champions si fa in salita.