Per il Napoli è tris

(Afp)

Tris del Napoli nel quinto turno del gruppo C di Champions League, ma la qualificazione è ancora da conquistare. Gli undici di Ancelotti chiudono il match con la Stella Rossa per 3-1 passando in vantaggio già nel primo tempo con goal di Hamsik e Mertens, belga che blinda la vittoria nel secondo tempo con la rete che chiude la partita. Il gol di Ben Nabouhane subito al 12' della ripresa non sposta infatti il risultato.

Per ora il Napoli è primo in classifica a 9 punti, uno in più del PSG e tre in più del Liverpool, ma per la qualificazione - in caso di successo dei parigini sulla Stella Rossa nell'ultima giornata - gli azzurri dovranno necessariamente ottenere un risultato positivo a Liverpool.