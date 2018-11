Milan-Parma alle 12:30, ira Gattuso

(Ipa/Fotogramma)

"E' assurdo giocare alle 18.55 il giovedì e fare l'anticipo della domenica. Non voglio fare polemica ma è una decisione che non capisco''. Così il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, sulla decisione di giocare il match in programma a San Siro contro il Parma alle 12.30.

''Col Parma ci sarà da battagliare, loro sono forti e hanno dei missili in attacco quando ribaltano l'azione -prosegue l'allenatore calabrese ai microfoni di 'Milan Tv'-. Se giochiamo come contro il Dudelange non basterà, servono maggiori energie e la loro classifica parla chiaro''.