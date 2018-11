La Lazio stecca

(AFP)

La Lazio perde 2-0 in casa dell'Apollon Limassol nella quinta giornata di Europa League. In gol per la squadra cipriota Faupala al 31esimo del primo tempo e Markovic al 37esimo della ripresa.

I biancocelesti, in campo con una formazione caratterizzata da un turnover ampio, non può più chiudere in testa il Girone H della competizione. A Nicosia, l'Apollon fa sua la prima vittoria della storia contro una squadra italiana: per l'11 di Inzaghi, nonostante la qualificazione ai sedicesimi già in tasca e i molti cambi, la prestazione ha comunque lasciato molto a desiderare.