Derby tricolore in Premier, Sarri batte Ranieri

Pedro (AFP)

Il Chelsea si impone 2-0 sul Fulham in Premier League in un derby tra allenatori italiani. La squadra di Sarri supera quella di Ranieri a Stamford Bridge grazie ai gol dello spagnolo Pedro al 4' del primo tempo e dell'inglese Ruben Loftus-Cheek al 37' del secondo tempo.

Grazie al trionfo di oggi, i "blues" salgono a 31 punti , momentaneamente al terzo posto in classifica. Leader a 38 punti il Manchester City che ha battuto sabato 3-1 il Bournemouth, secondo posto per il Liverpool che deve giocare in casa il derby contro l'Everton. Il Fulham è ultimo con 8 punti.