Modric vince il Pallone d'oro

(Fotogramma/Ipa)

Stavolta Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sono rimasti a bocca asciutta. Il miglior giocatore del mondo è Luka Modric. Il centrocampista croato del Real Madrid si è aggiudicato il Pallone d'oro 2018 incassando 753 punti. Alle spalle del 33enne di Zara, il suo coetaneo ed ex compagno di squadra al Real Madrid, il portoghese della Juventus, Cristiano Ronaldo, già vincitore nel 2017 e in altre 4 occasioni, che si ferma a quota 476. Terza piazza per Antoine Griezmann a 414, mentre l'argentino del Barcellona, Lionel Messi, slitta al quinto.

Con questa vittoria, Modric diventa il primo croato della storia a conquistare il Pallone d'oro. Solo Davor Suker prima di lui era riuscito a sfiorare il trofeo, piazzandosi però al secondo posto dietro Zidane. Modric completa così un anno pieno di successi, come la vittoria della Champions League con il Real Madrid o le performance con la maglia della Croazia durante la Coppa del Mondo, dove è stato eletto miglior giocatore. Prima del Pallone d'Oro il croato si era già aggiudicato il Best Fifa men's player, l'Uefa men's player of the year, il premio di miglior costruttore di gioco dell'anno dell'Iffhs e il titolo miglior centrocampista agli Uefa Club Football Awards. Con il Pallone d'oro, Modric segna infine un altro record: sarà ricordato come il primo ad aver spodestato dal trono il duo Cristiano Ronaldo-Lionel Messi, che per 10 anni si è 'spartito' il riconoscimento.

"Per me aver vinto il Pallone d'oro è un sentimento inspiegabile - ha detto Modric a 'France Football -. È incredibile. È un bellissimo trofeo. Questo è stato un anno fenomenale per me. Sotto tutti gli aspetti. Sia collettivamente, sia individualmente. Sono orgoglioso e ringrazio le persone che hanno votato per avermi riconosciuto come il migliore del mondo". Ieri, prima dell'ufficialità, c'era stata una fuga di notizie su Twitter e il Pallone d'Oro era stato consegnato virtualmente a Modric. In anticipo rispetto al verdetto ufficiale, era stata pubblicata online la pagina di France Football con data 4 dicembre e, soprattutto, la classifica completa del premio. Tutte le posizioni rese note hanno poi coinciso con quelle illustrate dalla pagina 'pirata'.

LA CLASSIFICA COMPLETA DEL PALLONE D'ORO 2018

1: Luka Modric (Croazia / Real Madrid)

2: Cristiano Ronaldo (Portogallo / Juventus)

3: Antoine Griezmann (Francia / Atlético Madrid)

4 : Kylian Mbappé (Francia / PSG)

5 : Lionel Messi (Argentina/ FC Barcelone)

6 : Mohamed Salah (Egitto / Liverpool)

7 : Raphaël Varane (Francia / Real Madrid)

8 : Eden Hazard (Belgio / Chelsea)

9 : Kevin De Bruyne (Belgio / Manchester City)

10 : Harry Kane (Inghilterra/ Tottenham)

11 : N'Golo Kanté (Francia / Chelsea)

12 : Neymar (Brasile / PSG)

13 : Luis Suarez (Uruguay / FC Barcelona)

14 : Thibaut Courtois (Belgio / Real Madrid)

15 : Paul Pogba (Francia / Manchester United)

16 : Sergio Agüero (Aegentina / Manchester City)

17: Gareth Bale (Galles/ Real Madrid)

18: Karim Benzema (Francia / Real Madrid)

19 : Roberto Firmino (Brasile / Liverpool)

20 : Ivan Rakitic (Croazia / FC Barcelone)

21 : Sergio Ramos (Spagna / Real Madrid)

22 : Edinson Cavani (Uruguay/ PSG)

23 : Sadio Mané (Senegal/ Liverpool)

24 : Marcelo (Brasile / Real Madrid)

25 : Alisson Becker (Brasile / Liverpool)

26 : Mario Mandzukic (Croazia / Juventus Turin)

27 : Jan Oblak (Slovenia/ Atlético Madrid)

28 : Diego Godin (Uruguay / Atlético Madrid)

29 : Isco (Spagna / Real Madrid)

30 : Hugo Lloris (Francia / Tottenham).