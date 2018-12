Champions, le magnifiche 16

Szczesny battuto nel match di Champions League tra Young Boys e Juventus (AFP)

Notte di coppe e di campioni. Anche se quella dell'ultimo turno di Champions League, per le italiane, è stata una notte dolce-amara: tre sconfitte su quattro (ma indolore per due) e un pareggio che non evita l'eliminazione. Fuori Inter e Napoli , avanti con sconfitta per Roma e Juventus .

I bianconeri sono passati agli ottavi come primi del girone, mentre i giallorossi solo da secondi. Cosa accadrà? Per sapere il destino delle magnifiche 16 che si contenderanno il trofeo bisogna attendere le future avversarie nel sorteggio di lunedì 17 (alle 12) a Nyon.



LE URNE - In una delle urne Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Porto e Real Madrid. Nella seconda ci saranno Ajax, Atletico Madrid, Liverpool, Lione, Manchester United, Roma, Schalke 04 e Tottenham.



LE REGOLE - Le prime nel girone affronteranno le seconde ma non si possono affrontare squadre dello stesso Paese o provenienti dallo stesso gruppo.



JUVE E ROMA - La Juventus non potrà giocare contro il Manchester United (perché del suo stesso girone), né la Roma. Possibili avversarie, quindi: Ajax, Atlético Madrid, Liverpool, Lyon, Schalke e Tottenham. Le possibili avversarie della Roma, invece, escluse Real e Juve, restano Barcellona, Bayern, Dortmund, Manchester City, Paris e Porto.