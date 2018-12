Inter, si cambia: ecco Marotta

Giuseppe Marotta (FOTOGRAMMA/IPA)

"Da oggi faccio parte della grande Inter . Per me è motivo di grande orgoglio, ricoprirò una carica importante che è quella di amministratore delegato per l'area Sport". Beppe Marotta ufficializza così il suo arrivo, attraverso un video pubblicato sul profilo Twitter dei nerazzurri. "Un'esperienza importante per la mia vita professionale, piena di grandi responsabilità - aggiunge -. Ma questo non mi spaventa, si inizia un nuovo percorso e deve essere vincente".



IL PRESIDENTE - "Questo è un cambiamento importante per il club, in linea con il nostro obiettivo di diventare una società vincente e un'azienda di successo. Come Inter, vogliamo vincere, appassionare, ispirare e unire le persone attraverso il calcio" dice il presidente nerazzurro, Steven Zhang. "Marotta è uno dei migliori dirigenti in ambito calcistico e ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi".

