Quadarella d'argento

Simona Quadarella vince la medaglia d'argento negli 800 stile libero ai mondiali di vasca corta di Hangzhou. L'azzurra ferma i cronometri sul tempo di 8'08"03 arrendendosi solo alla 16enne cinese Jianjiahe Wang (8'04"35). Bronzo per la statunitense Leah Smith (8'08"75).

"E' la medaglia che più mi aspettavo e sono veramente felice - ha commentato Quadarella - Ho ancora ampi margini di miglioramento, come sto dimostrando soprattutto a me stessa. Ieri notte ho sognato che arrivavo terza e facevo 8'09'': sono andata anche più veloce". "Dedico quest'argento al mio allenatore e alla mia migliore amica Elisa che dall'Italia ha fatto il tifo per me - ha aggiunto la 19enne romana - Questo risultato vuol dire che sto bene e che posso sempre migliorare. La cinese l'ho vista solo negli ultimi 150 metri ma non ne avevo più per andarla a prendere".