Icardi stende l'Udinese

(Afp)

L'Inter si lascia alle spalle l'amara eliminazione dalla Champions League di martedì scorso sconfiggendo 1-0 l'Udinese nell'anticipo della 16esima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. A decidere il match un calcio di rigore trasformato da Icardi con un 'cucchiaio' al 31' della ripresa. In classifica i nerazzurri consolidano la terza posizione salendo a 32 punti, 11 in meno della capolista Juventus e 3 in meno del Napoli, mentre i friulani restano fermi a quota 13 al 17° posto.

Nel primo tempo l'Inter controlla il gioco, con l'Udinese chiusa nella propria metà campo. Al 21' prima occasione per Icardi che gira di testa un calcio d'angolo battuto da Politano mandando fuori di pochissimo. Poco dopo tiro-cross dalla sinistra di Asamoah, deviazione verso la sua porta di Stryger-Larsen, con Musso che salva i suoi respingendo con il piede. Prima della fine della frazione Borja Valero 'pesca' Keita in area, gran botta del senegalese con Musso bravissimo a deviare in angolo, mantenendo inviolata la sua porta.

In apertura di ripresa cambia il copione del match con i friulani più propositivi e Mandragora che al 6' spreca una grande occasione: cross di Fofana dalla destra che trova l'ex bianconero solo dentro l'area ma la conclusione di sinistro è alta.

Poco dopo ancora Fofana sfonda sulla fascia destra e serve in mezzo dove arriva Ter Avest che di piatto manda fuori di poco. Spalletti prova ad aumentare il peso dell'attacco e al 10' inserisce Martinez al posto di Borja Valero. I nerazzurri alzano il baricentro e tornano a schiacciare i bianconeri nella loro metà campo. Al 21' cross di Keita per Icardi la cui girata di testa termina fuori di un soffio.

Alla mezz'ora la svolta del match con Abisso che concede un rigore all'Inter, dopo aver rivisto l'azione al video, per fallo di mano di Fofana su corner battuto da Brozovic. Dagli 11 metri Icardi beffa Musso con un morbido pallonetto. Al 43' gol del 2-0 annullato all'Inter. Contropiede di Joao Mario che serve Martinez, sul cross del 'Toro' tap-in vincente di testa del capitano nerazzurro che però è in fuorigioco. In pieno recupero i bianconeri sfiorano il pareggio, il tiro di Pussetto su assist di D'Alessandro termina fuori spengendo le ultime speranze degli ospiti.