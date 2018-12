Paura per Gisin, cade e si frattura il bacino

Marc Gisin (Afp)

Paura per Marc Gisin. Lo sciatore svizzero ha avuto una terribile caduta nella discesa in Val Gardena e avrebbe riportato la frattura del bacino. Secondo i media elvetici, Gisin, ricoverato in ospedale, sarebbe cosciente e in condizioni stabili.

Il 30enne ha perso il controllo degli sci sulle gobbe del Cammello della pista ed è caduto pesantemente battendo la testa. Immediati i soccorsi con l'ausilio dell'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites. Lo sciatore, che è apparso incosciente prima che i medici e gli altri soccorritori arrivassero sul posto, è stato assistito per circa 20 minuti sulla pista prima di essere portato in ospedale in elicottero. Le velocità degli sciatori superano i 100 km/h nella sezione di pista in cui Gisin è caduto.