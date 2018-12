"Primo Scudetto per sempre tra le tue mani": la Lazio ricorda Pulici

(da Instagram /SS Lazio)

"Il primo Scudetto per sempre tra le tue mani, il tuo ricordo per sempre nei nostri cuori. Ciao Felice". Con queste parole la Lazio omaggia sui suoi canali social Felice Pulici, portiere biancoceleste che conquistò lo scudetto nella stagione 1973/1974, morto all'età di 72 anni. Post che raccolgono in poche ore commenti commossi e molti 'Like' anche da parte di tifosi di altre squadre.

Pulici ha vestito la maglia della Lazio per sei anni. In seguito, nel 1983, ha anche allenato la Primavera per poi entrare nello staff della società ricoprendo vari ruoli dirigenziali.