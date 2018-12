Alex Sandro alla Juve, c'è il rinnovo

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

"Oggi per me, la mia famiglia e anche per i miei compagni è un giorno molto felice. Ai tifosi dico che darò sempre il massimo, come ho fatto finora, per migliorare ancora". Sono queste le prime parole di Alex Sandro, dopo aver firmato il rinnovo del contratto che lo legherà alla ai colori bianconeri sino al 2023, pronunciate in esclusiva ai microfoni di Juventus TV: "In questi anni ho imparato bene la mentalità del club e dei miei compagni. Qui si lavora sempre per vincere e questo non cambierà mai".

I numeri delle sue tre stagioni in bianconero parlano per lui e nelle vittorie dei suoi tre scudetti e delle tre Coppe Italia , ha dato un contributo fondamentale a suon di assist (18) e di gol (9): "Sono felice quando vinciamo, se questo avviene grazie a un mio passaggio o a una mia rete fa piacere, ma la cosa più importante è la vittoria. Il gol che ricordo con più piacere? Li ho tutti nel cuore, perché non facile segnare arrivando da dietro, ma se devo indicarne uno dico quello di testa, sul primo palo, contro il Toro (il 23/9/2017 nel Derby vinto 4-0, ndr)".

Il brasiliano guarda già al futuro e ai prossimi impegni. La gara contro la Roma è alle porte e a quella sono dedicate tutte le attenzioni, anche se è inevitabile un commento anche sul sorteggio di Champions: "L'Atletico è una squadra tosta, fisicamente fortissima e preparata tatticamente, ma ora pensiamo alla Roma. Giocare con i giallorossi è sempre una 'guerra'. Siamo preparati e sono convinto sarà una bella partita per giocatori e tifosi".