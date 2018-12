Proietti: "Juve-Roma? Mandrakata no, mi aspetto il miracolo"

(Fotogramma)

"Juve-Roma? Un tifoso di una squadra cosa si deve aspettare.... Io mi aspetto il miracolo. La mandrakata no perché va sempre a finire male....". L'attore romano Gigi Proietti con una battuta, all'Adnkronos, parla del big match di sabato tra Juventus e Roma. L'attore, noto tifoso romanista, spera in un risultato positivo: "Ottimista? Esserlo non costa niente. Stranamente siccome si va a giocare per la Champions giochiamo meglio, e visto che la Juventus è la squadra che è, speriamo che ci contagi un po', visto che il gioco latita".

"Di Francesco? Non ho mai avuto dubbi sulle capacità del tecnico. Io non sono di quei tifosi che sanno tutto, sono meno informato. Non so quali sono i motivi che possono aver determinato questa situazione, questa specie di 'calo di zuccheri', al quale, in realtà, siamo abbastanza abituati noi tifosi romanisti, non c'è anno in cui non ci sia un calo. A volte è provvisorio, stavolta invece dura da un po' di tempo..", aggiunge Proietti che sul presidente giallorosso James Pallotta, responsabile secondo i tifosi dei risultati negativi della squadra, non si sbilancia: "Non saprei dirlo. Io so che gli stessi giocatori che vincono 3-0 con il Barcellona poi perdono delle partite che dire alla portata sarebbe poco".