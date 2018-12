Pellissier gela l'Inter

(Afp)

L'Inter si illude sul campo del Chievo, ma un gol nel recupero del solito, intramontabile Pellissier la riporta con i piedi per terra. La sfida del Bentegodi finisce 1-1. Il ritorno al gol di Perisic non basta ai nerazzurri per evitare un altro mezzo passo falso. La doccia gelata arriva al 91', quando il 39enne Pellissier sfugge alla difesa dell'Inter e beffa Handanovic.

Il Chievo difende così l'imbattibilità di Di Carlo, al quinto pareggio di fila in altrettante partite sulla panchina dei gialloblù, ma resta all'ultimo posto in classifica con il magro bottino di cinque punti. L'Inter è sempre terza con 33 punti, ma il secondo posto occupato dal Napoli a quota 41 è un miraggio.

I nerazzurri sono pericolosi alle soglie della mezz'ora con una conclusione a botta sicura di Icardi respinta in qualche modo da Sorrentino, poi al 39' trovano il vantaggio con Perisic, che interrompe un lungo digiuno con una conclusione da due passi sul cross millimetrico dalla sinistra di D'Ambrosio.

Prima dell'intervallo il croato si mette di nuovo in luce con l'assist per Joao Mario che manca per un soffio l'appuntamento con il gol. In avvio di ripresa Icardi impegna ancora Sorrentino (56'), ma non può dormire sogni tranquilli nemmeno Handanovic che al 57' vola a deviare in corner la conclusione all'angolino di Pellissier.

L'attaccante ci riprova subito dopo con una spettacolare rovesciata su un corner battuto da Giaccherini, ma il pallone termina di poco sul fondo. Scampato pericolo, l'Inter riesce ad addormentare la partita. Ma nel finale è la difesa nerazzurra ad addormentarsi, lasciando strada libera a Pellissier: Stepinski prolunga di testa il lancio lungo di Bani, il capitano dei veneti vola indisturbato verso l'area e con un lob infila Handanovic in uscita. Per l'Inter, un'altra occasione persa.