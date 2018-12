La Juve frena, CR7 salva i bianconeri

(Afp)

Secondo pareggio stagionale in campionato per la Juventus capolista. I bianconeri soffrono a Bergamo ma in inferiorità numerica riescono a pareggiare 2-2 contro un'ottima Atalanta grazie a una rete di Cristiano Ronaldo a 11' dalla fine. La squadra di Allegri passa in vantaggio al 2' su autorete di Djimsiti ma i nerazzurri hanno la forza di reagire con Duvan Zapata che firma la sua personale doppietta, 24' e 56'. A pesare sulla prova dei bianconeri i 40 minuti giocati in 10 per l'espulsione di Bentancur. In classifica la Juve sale a 50 punti, a 25 l'Atalanta.

Dopo un minuto e mezzo la Juventus è già in vantaggio. Cross di Alex Sandro in area con sfortunata deviazione di Djimsiti. Passano due minuti e i bianconeri sfiorano il raddoppio, su una conclusione dal limite di Bentancur si supera Berisha che devia la sfera sulla traversa. Fraseggio Dybala-Douglas Costa con tiro finale rasoterra di quest'ultimo facile preda del portiere nerazzurro. La reazione dei padroni di casa è tutta in un cross teso di Gomez su cui Zapata non arriva per un soffio. Provano ad alzare il ritmo i padroni di casa, punizione dal limite per fallo su Zapata, la traiettoria disegnata da Ilicic scavalca la barriera ma termina tra le braccia di Szczesny.