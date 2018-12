Tris della Roma all'Olimpico

Palla gol anche per Under il cui sinistro rasoterra sibila alla sinistra di Consigli. E' il preludio al gol di Schick che al 23' parte sul filo del fuorigioco, e dopo 40 metri di corsa, mette a sedere il portiere dribblandolo e deposita in rete. Ancora un'occasione per il ceco ma il portiere neroverde gli chiude lo specchio. Iniziativa di Zaniolo, il giovane giallorosso incrocia da posizione defilata ma non trova lo specchio della porta.

De Zerbi inizia la ripresa con un cambio, Lirola per Lemos. Il primo squillo è ancora di marca giallorossa, Under si accentra e dal limite lascia partire un tiro che viene rimpallato dal difensore in marcatura. Occasione al 55' per Schick, l'ex Samp può schiacciare di testa tutto solo a due passi da Consigli ma si fa ipnotizzare dal portiere.

Punizione Sassuolo con Berardi, la palla è alta. Al 59' gran gol di Zaniolo, l'attaccante 19enne si invola sulla fascia ed entra in area, frena la sua corsa mandando fuori tempo il difensore in marcatura e con un tocco sotto beffa Consigli. Al 75' gran botta da fuori del neo entrato Kluivert che costringe il portiere degli emiliani a rifugiarsi in angolo. Il n.1 ospite si supera poco dopo su una conclusione di Under. Ancora Consigli nega la gioia del gol a una incursione di Kolarov.

Doppia occasione nel finale per Di Francesco Jr., il figlio del tecnico della Roma, in campo con la maglia del Sassuolo, prima si vede parare un tiro da Olsen e successivamente di testa non trova la porta. Il gol degli ospiti arriva allo scadere con Babacar ben servito in profondità da Locatelli, l'attaccante senegalese supera Olsen in uscita.