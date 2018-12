Cori razzisti, 2 gare a porte chiuse per l'Inter

"Nei confronti dei tifosi napoletani e di Koulibaly si è toccato il fondo, all'estero non sarebbero tollerati certi comportamenti umilianti per tutti, il sistema sportivo si vergogni di quanto accaduto" dice poi l'avvocato Grassani, commentando l'episodio di razzismo di cui è stato vittima il difensore senegalese. "Il sistema sportivo ha toccato il fondo. L'episodio culminato con l'espulsione di Koulibaly è la sommatoria di una serie di comportamenti all'interno dello stadio, dai cori di discriminazione territoriale prima della partita fino a quelli razzisti. Questo azzera tutti i progressi fatti faticosamente sia sotto il profilo normativo sia dal punto di vista della crescita culturale", sottolinea Grassani, secondo il quale "le norme attuali sono ancora troppo farraginose e complicate".

"Bisogna semplificare tutto, al primo coro la partita si interrompe, si va tutti a casa e la società ospitante perde 3-0 a tavolino. E' così semplice: bisogna espellere a vita tifosi e società che tollerano certi comportamenti - sottolinea - Non servono gli annunci dello speaker, questo tipo di mediazione ha prodotto un fallimento. Bisogna sacrificare qualche principio, se per tutelare l'ordine pubblico dobbiamo assistere a questi spettacoli indecorosi non si risolverà mai il problema. Con misure drastiche, in una situazione emergenziale come questa, si può creare quella cultura che gli avvertimenti e la mediazione non hanno prodotto".

LA NOTA DELL'INTER - L'Inter condanna in un comunicato i cori razzisti dei tifosi nerazzurri nei confronti di Koulibaly. "Inter vuol dire integrazione, accoglienza e futuro - si legge - La storia di Milano è fatta di questo, di inclusione e di rispetto. Chi non comprende la nostra storia, questa storia, non è con noi". "In relazione ai fatti accaduti durante la partita Inter-Napoli di ieri e alla conseguente decisione assunta dal giudice sportivo della Lega Nazionale di Serie A il Club ribadisce che dal 9 marzo del 1908 Inter significa integrazione, accoglienza e futuro. La storia di Milano è fatta di questo, di inclusione e di rispetto", si legge nella nota del club nerazzurro. "Assieme alla nostra città - sottolinea l'Inter - noi lottiamo da sempre per un futuro senza discriminazioni. Ci impegniamo nel territorio facendoci portavoce di questi valori che sono da sempre un vanto per il nostro club. L'Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia alla Colombia, dove oltre diecimila bambini sono coinvolti nel progetto Inter Campus, che ha l'obiettivo di restituire loro il diritto al gioco in contesti delicati, attività la cui importanza è stata riconosciuta anche dall'Onu". "Da quando una notte di 110 anni fa i nostri fondatori hanno messo la firma su quello che sarebbe stato il nostro percorso, noi abbiamo detto no ad ogni forma di discriminazione. Per questo - conclude il comunicato - ci sentiamo in dovere oggi, una volta di più, di affermare che chi non dovesse comprendere e accettare la nostra storia, questa storia, non è uno di noi".

EMPOLI-INTER - Intanto, per la partita di Serie A tra Empoli e Inter, in programma sabato 29 dicembre alle ore 15, sarà chiuso il settore ospiti dello stadio Castellani. Lo ha deciso la prefettura di Firenze. Il club toscano ha fatto pertanto sapere che "a seguito della riunione del Gos, il gruppo operativo di sicurezza, avvenuta questa mattina è stata sospesa la vendita dei tagliandi del settore Ospiti e della tribuna laterale sud" dell'impianto di Empoli.