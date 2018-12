A Bormio è trionfo azzurro

(Afp)

Doppietta e trionfo azzurro nella discesa libera di Bormio, valida per la coppa del mondo maschile. Sulla Stelvio Dominik Paris si impone col tempo di 1'55''21, alle sue spalle, in ritardo di 0''36 Christof Innerhofer, terzo gradino del podio per lo svizzero Beat Feuz, +0''52.

Decima vittoria in carriera per Paris che nella parte alta prende 7 centesimi da Innerhofer, che era sceso prima di lui con il pettorale numero 2, quindi 9 e infine 22 al terzo intermedio, poi comincia la sua gara perfetta, testimoniata, prima ancora che dai rilevamenti cronometrici che lo vedono già in vantaggio al quarto intermedio, dalla velocità massima di 134,28 km orari che nessuno riesce a toccare nella parte finale. Paris va avanti a Innerhofer di 36 centesimi e la classifica resta la stessa fino alla fine perché Svindal e Franz sbagliano mentre Johan Clarey e Steven Nyman riescono a partire veloci.