"Clima sempre più brutto", la denuncia del capo ultrà Diabolik

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

"La nostra protesta nasce dal divieto di esporre uno striscione, che era stato comunicato in precedenza alla Lazio, in cui si ricordava la morte di un ragazzo. Non è la prima volta che gli striscioni vengono prima autorizzati e poi sequestrati. Noi ritenevamo opportuno ricordare un tifoso che conoscevamo personalmente e che ha perso la vita allo stadio". Il capo ultras biancoceleste Fabrizio Piscitelli, noto come 'Diabolik', spiega così all'Adnkronos i motivi che hanno spinto gli Irriducibili ad abbandonare la curva Nord pochi minuti dopo l'inizio della partita di oggi con il Torino.

La frangia più calda della tifoseria biancoceleste voleva esporre uno striscione con su scritto 'Un ultras non muore mai Daniele con noi' in ricordo di Daniele Belardinelli, l'ultrà dell'Inter (tifoseria gemellata con quella della Lazio), morto durante gli scontri di San Siro. "Questo striscione doveva e poteva entrare", dice Diabolik, secondo il quale "evidentemente c'è chi lavora per rendere questo clima sempre più brutto". Parlando di Belardinelli, il capo degli Irriducibili spiega che "noi laziali lo conoscevamo bene perché essendo gemellati con l'Inter era venuto da noi varie volte. Ma a prescindere da questo un ultrà deve essere ricordato da tutte le curve perché è un tifoso come noi. Per gli altri siamo extraterrestri, ma siamo persone normali".