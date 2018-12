(Afp)

Il Napoli stende il Bologna e rimanda l'Inter a distanza di sicurezza. Gli azzurri vincono 3-2 al San Paolo e chiudono il girone d'andata della serie A al secondo posto in classifica con 44 punti, a 9 lunghezze dalla Juventus e a +5 sui nerazzurri che nel pomeriggio avevano vinto a Empoli. Il Bologna risponde alla doppietta di Milik (15' e 51') con i gol di Santander (37') e Danilo (80'), ma il Napoli può festeggiare la vittoria grazie al gol nel finale di Mertens (88') con un destro all'angolino dal limite dell'area. Dopo aver segnato, il belga ha dedicato il gol a Kalidou Koulibaly, correndo verso la telecamera, e scandendo il nome del difensore senegalese che nella precedente partita era stato preso di mira dai tifosi dell'Inte con 'buu' razzisti. Già nei giorni scorsi, Mertens aveva pubblicato sui social un messaggio d'affetto per il suo compagno di squadra: "Sei una delle persone migliori che conosco, per favore non cambiare mai. Non reagire a queste stronzate, resistiamo insieme!", aveva scritto l'attaccante del Napoli postando una foto in cui abbraccia Koulbaly.