I 50 anni di Schumi, sperando nel miracolo

(Foto Afp)

"Io spero, perché gli voglio bene, che possa succedere qualcosa ma non voglio dire altro, se non che so che Michael lotta, che ha tanta determinazione e una famiglia magnifica intorno". Così l'ex presidente della Ferrari Luca di Montezemolo, in un'intervista a Rai Sport, sul sette volte campione del mondo di Formula 1 Schumacher a due giorni dal suo 50esimo compleanno, domani 3 gennaio. Sono trascorsi ormai 5 anni dal terribile incidente in cui la vita dell'ex pilota della Ferrari subì una drammatica svolta per i gravi danni cerebrali in seguito a una caduta dagli sci mentre era in vacanza con la sua famiglia a Meribel, sulle Alpi francesi. Da allora la moglie di Schumi, Corinna, ha insistito sulla segretezza delle sue condizioni, una richiesta che è stata fedelmente osservata. A parte un commento del 2016 dell'avvocato tedesco dell'ex campione di Formula 1, Felix Damm, che confermava a un tribunale di Amburgo che non poteva "camminare", altri aggiornamenti credibili in questi anni non ci sono stati o quasi.



E' di due settimane fa la notizia che vorrebbe Schumacher non più costretto a letto e neanche attaccato a macchinari per alimentarsi. E solo tre giorni fa la 'Bild' ha pubblicato un retroscena sul reale stato di salute del 50enne avvolto dalla riservatezza più completa nella villa sul lago di Ginevra dove sta proseguendo la lunga riabilitazione. Nell'articolo del tabloid tedesco, che titola 'Così vive Schumacher oggi', si spiega che il campione della Ferrari non è più in pericolo di vita, ma "c'è una ragione per cui Schumi non è più potuto apparire in pubblico". Secondo la 'Bild', che ha raccolto il parere del neurobiologo del Max-Plank Institut, Tobias Bonhoffer, "in generale la rottura del tessuto nervoso nel cervello o del midollo spinale non sono riparabili. Questa è la differenza con tutti gli altri tessuti umani, come per esempio la pelle o il fegato le cui cellule si rigenerano". In alcuni incidenti, altre cellule possono sostituire il lavoro di quelle danneggiate, ma nel caso di Schumacher il cervello sarebbe stato danneggiato seriamente e non ci sarebbero "sufficienti cellule nervose a disposizione che possano svolgere il lavoro delle altre".