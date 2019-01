Campionato Ukopra offshore 2019 motonautica, Schepici al via per l'Italia

In virtù dei successi sportivi conseguiti, nel mese di dicembre nella cerimonia ufficiale svoltasi a Roma, il Coni ha assegnato a Maurizio Schepici, campione del mondo di Offshore classe V1 per l’anno 2017, l’ambita Medaglia d’Oro al Valore Atletico “quale meritato riconoscimento dei risultati agonistici ottenuti in campo mondiale nel 2017”.