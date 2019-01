Niki Lauda in terapia intensiva

(AFP)

L'ex campione del mondo di Formula 1 Niki Lauda è stato ricoverato in terapia intensiva in un'ospedale austriaco a causa di una grave influenza, contratta nel periodo delle feste. Lo ha affermato alla Dpa la portavoce del Policlinico di Vienna Allgemeinen Krankenhaus.

Il 69enne, 3 titoli mondiali in F1 e ora presidente non operativo della Mercedes, non ha avuto complicazioni ma è stato ricoverato in via precauzionale a causa del suo recente trapianto di polmone, ha detto Karin Fehringer, confermando la notizia del tabloid austriaco 'Kronen Zeitung'.