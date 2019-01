Inter, Wanda Nara: "Rinnovo Icardi molto lontano"

(Afp)

"Il rinnovo di contratto di Icardi con l'Inter oggi come oggi è molto lontano. Ci sono club molto importanti interessati a Mauro. Per quanto riguarda le cifre che girano in Italia riguardo al rinnovo non sono esatte, al momento non ci è ancora arrivata un'offerta soddisfacente dall'Inter". A fotografare la situazione dell'attaccante nerazzurro è Wanda Nara, moglie del fuoriclasse argentino, intervistata dal quotidiano spagnolo 'As'.

"Non neghiamo che un accordo può essere raggiunto in qualsiasi momento ma, al momento, è lontano. Non è logico rinnovare alla stessa cifra che Mauro percepisce ora - prosegue - Siamo convinti che Icardi sia a un livello superiore. Abbiamo ottimi rapporti con due grandi club in Spagna che sono molto interessati a Mauro".