Andy Murray si ritira

(Fotogramma/Ipa)

"Non posso continuare a fare questo". Lacrime e tanta rabbia per Andy Murray, l'ex numero 1 del mondo ha annunciato il ritiro a fine stagione in una conferenza stampa choc che si è tenuta a Melbourne dove sono in programma gli Australian Open, prima prova stagionale dello Slam.

"Spero di arrivare fino a Wimbledon. Posso giocare, giocherò, ma non al livello che immaginavo. Il dolore è forte e mi impedisce di giocare come so. Questo potrebbe essere il mio ultimo torneo, avrei voluto chiudere la carriera a Wimbledon ma non so se ci riuscirò", ha spiegato lo scozzese che sarà comunque al via sul cemento del Melbourne Park dove è stato 5 volte finalista. L'annunciato ritiro è legato al dolore all'anca destra che non permette da due anni a questa parte al vincitore di 9 prove dello Slam di esprimersi al massimo.