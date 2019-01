Coppa Italia, Milan e Lazio ai quarti

(Foto Fotogramma/Ipa)

Dopo la Lazio, anche il Milan accede ai quarti di finale di Coppa Italia. A regalare ai rossoneri il passaggio è una doppietta di Cutrone dopo una sfida tiratissima finita ai supplementari contro la Sampdoria. L'attaccante al 101' porta avanti i rossoneri con una zampata su traversone di Conti, 6' più tardi firma il raddoppio con un tocco al volo che scavalca il portiere. A 4 giorni dalla finale di Supercoppa italiana a Gedda contro la Juventus i rossoneri piegano 2-0 a Marassi i doriani proseguendo il cammino nella Coppa che li ha visti finalisti lo scorso anno.

Coppa Italia, poker Lazio col Novara

Parte meglio il Milan che prende in mano le redini del gioco, al 16' tiro a giro di Castillejo ma Andersen di testa devia in angolo. Proteste poco dopo dei doriani per un presunto fallo da rigore di Zapata su Caprari non concesso dall'arbitro. Al 27' affondo di Caprari sulla sinistra, l'attaccante si accentra ma la conclusione è alta sulla traversa. Insistono i liguri, Ramirez arriva a tu per tu con Reina ma la conclusione al volo viene intercettata dal portiere spagnolo.

L'inerzia della gara è ora dalla parte dell'11 di Giampaolo, botta da fuori di Ramirez, Reina blocca in presa alta. Sul finale di tempo suggerimento in verticale di Kessié per Higuain, il Pipita prova a sorprendere con un rasoterra Cabral ma la palla termina a lato. Poco dopo colpo di testa di Castillejo che non trova l'impatto giusto con la sfera. Nel finale contropiede blucerchiato con Ramirez che a due passi dalla porta non trova il tap-in vincente. La ripresa vede al 56' una incursione di Ramirez che mette in apprensione la retroguardia rossonera, Reina respinge e Romagnoli spazza lontano il pallone. Sull'altro fronte prova un rasoterra da fuori area Calhanoglu, il portiere blocca.

Poco dopo il turco in scivolata non trova la deviazione vincente sotto porta su cross di Castillejo toccato da Paqueta. Insiste il brasiliano, botta da fuori del neo acquisto rossonero e palla fuori d'un soffio. Al 77' occasione per Quagliarella, il bomber campano scatta sul filo del fuorigioco ma il tiro da buona posizione termina sull'esterno della rete. Due minuti più tardi si dispera Saponara che con un diagonale sfiora il vantaggio doriano. Prodezza balistica di Ekdal, Reina vola per togliere la palla destinata all'incrocio dei pali. Il match non si blocca e dopo 6 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine, si va ai supplementari.

L'extra time vede subito i padroni di casa pericolosi, dopo un batti e ribatti in area Ekdal si trova il pallone sui piedi all'altezza del dischetto ma si sbilancia al momento del tiro sprecando. Al 96' occasione per Saponara, salva tutto Reina. Il portiere rossonero poco dopo di pugno para su conclusione di Ekdal e sul proseguo dell'azione salva sulla linea un tiro ravvicinato di Kownacki. Al 101' il Milan sblocca la gara, è Cutrone a inserirsi sul primo palo, l'attaccante tocca al volo di sinistro su invito di Conti beffando il portiere doriano. La Samp è ancora viva, al 107' Reina d'istinto salva su colpo di testa di Kownacki, sul capovolgimento di fronte Cutrone raddoppia con un destro al volo su invito di Calhanoglu che scavalca Rafael Cabral.