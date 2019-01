Doppio Chiesa, Fiorentina ai quarti di Coppa Italia

(Fotogramma/Ipa)

Una doppietta di Federico Chiesa al 42' e al 47' della ripresa manda la Fiorentina ai quarti di finale di Coppa Italia. Allo stadio 'Olimpico-Grande Torino' i viola superano 2-0 i granata e ora aspettano ai quarti la vincente della sfida tra Roma ed Entella.

Il 21enne talento gigliato risolve una partita equilibrata e giocata a viso aperto dalle due squadre che si accende nei minuti finali. Nella prima frazione meglio i viola pericolosi in due circostanze con Chiesa e Kevin Mirallas. Nella ripresa più intraprendente il Toro, vicino al gol con Iago Falque, Andrea Belotti in due occasioni e Lorenzo De Silvestri.

Il punto di svolta del match è il gol annullato a De Silvestri per fuorigioco al 34' del secondo tempo. L'arbitro Rosario Abisso esita almeno quattro minuti prima di confermare la segnalazione del guardalinee, dopo aver rivisto l'azione al video. Poco dopo arriva invece la rete del figlio d'arte con un tap in dopo una splendida giocata di Giovanni Simeone. Nel finale il 2-0 con un altro giallo: Chiesa segna in contropiede dopo aver vinto un contrasto con Lyanco, Abisso annulla, ma poi conferma il gol grazie al Var.

"Ha vinto la squadra che ha lottato di più e ci ha creduto fino alla fine" ha commentato Chiesa. "Ora ci giocheremo il nostro quarto di finale - ha aggiunto ai microfoni di Rai Sport - Prima però pensiamo al campionato e alla Sampdoria, dobbiamo prendere una partita per volta".