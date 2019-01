Mistero Higuain, nella foto non c'è: "E' malato"

La foto postata dal Milan su Twitter

Giallo rossonero via Twitter. O quasi. In una foto di gruppo postata sull'account ufficiale del Milan, nel giorno della Supercoppa italiana a Gedda contro la Juventus, manca Gonzalo Higuain. Il 'Pipita' è l'unico giocatore tra i 24 convocati dal tecnico Rino Gattuso a non apparire nello scatto postato sui social dal club rossonero. L'attaccante, al centro di voci di mercato secondo cui potrebbe trasferirsi al Chelsea di Maurizio Sarri, avrebbe qualche linea di febbre. Il Milan farà comunque il possibile per recuperarlo per il match in programma a partire dalle 18.30.

GATTUSO - Alla vigilia della partita, a una domanda sul 'Pipita', l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha risposto: "Higuain? Mi baso su come vive il gruppo, su come sta a contatto con lo staff. Ci sono tantissime voci. Si sta allenando bene con i compagni, è a disposizione. Vediamo se gioca o no. Vediamo cosa vuole fare e come sistemare questa questione".