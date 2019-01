"Prove compromettenti", legale Mayorga incontra ex di Ronaldo

(Foto Afp)

Jasmine Lennard, ex fidanzata di Cristiano Ronaldo, ha dichiarato di avere prove compromettenti nei confronti dell'attaccante della Juventus che potrebbero essere d'aiuto all’avvocato di Kathryn Mayorga, la ragazza americana che accusa CR7 di averla violentata in un hotel di Las Vegas nell'estate del 2009.

Il legale della Mayorga, Leslie Mark Stovall, è partito da Las Vegas per incontrare la Lennard a Londra come confermato dallo studio legale Stovall & Associates in una nota: "Dopo tante richieste da parte della stampa, posso confermare che Leslie Mark Stovall ha parlato con la signora Lennard sul tema Cristiano Ronaldo. La ragione del suo viaggio a Londra è stato l’incontro con l’avvocato Jonathan Coad e la sua cliente Jasmine Lennard".