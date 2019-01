Higuain dribbla le domande sul Chelsea

Gonzalo Higuain (AFP)

"Mi stavate aspettando? Se state cercando casino non lo troverete mai con me". Stanco e scuro in volto, Gonzalo Higuain, ha dribblato i giornalisti al rientro del Milan a Malpensa, alle prime ore del mattino, dopo il ko in Supercoppa italiana contro la Juventus nella finale giocata a Gedda.

L'attaccante argentino ha preferito non rispondere alle domande sui rumors che lo vogliono pronto al trasferimento al Chelsea di Maurizio Sarri e si è diretto verso la macchina senza rilasciare ulteriori dichiarazioni.