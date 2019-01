Nessuno sconto per Federer

Roger Federer (FOTOGRAMMA/IPA)

Venti titoli dello Slam non bastano a Roger Federer per passare i controlli all'Australian Open. Il campione di Basilea, nella mattinata australiana, è stato fermato da un addetto alla sicurezza all'ingresso dello spogliatoio dei giocatori a Melbourne Park. Il motivo? Era sprovvisto dell'accredito.

Nessuno sconto, quindi, nemmeno per il giocatore più vincente di sempre nei major e campione in carica nel torneo di Melbourne, dove ha trionfato per 6 volte in carriera. Federer però non si è scomposto, non ha protestato e ha aspettato pazientemente l'arrivo di un membro del suo staff che, badge alla mano, ha garantito per lui.